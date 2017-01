Serie A, Lazio-Atalanta 2-1: pagelle, tabellino e video gol

Di seguito le pagelle e il tabellino di Lazio-Atalanta terminata 2-1.



All'Olimpico, nella 20a giornata di Serie A, La Lazio supera per 2-1 l’Atalanta. Seconda vittoria di fila per i ragazzi di Inzaghi che salgono ora a quota 40 in attesa della prossima trasferta contro la Juventus. Dopo tre turni utili frenano invece i nerazzurri di Gasperini che ristagnano a 35 punti in attesa di ricevere la Sampdoria. Curiosità: entrambi i tecnici sono stati espulsi per proteste dalle rispettive panchine.



Prima frazione brillante e ricca di emozioni. I padroni di casa cercano d’imporre il proprio gioco ma i seriani si dimostrano altrettanto abili nel contenere e riproporsi in contropiede. Al 21’ sono proprio i nerazzurri a sbloccare il risultato grazie a Petagna, abile nel battere Marchetti su assist di Freuler. La Lazio però riesce a pareggiare al 46’ con un preciso colpo di testa di Milinkovic-Savic su assist di Lulic.



Ritmo di gioco tambureggiante anche nella ripresa, caratterizzata da continui e frenetici capovolgimenti di fronte. Al 67’ Berisha in uscita bassa atterra Immobile e l’arbitro assegna il decisivo rigore trasformato un minuto dopo dallo stesso bomber che regala la preziosa vittoria ai biancocelesti.



Lazio-Atalanta 2-1

MARCATORI: 21' Petagna (A), 45+1' Milinkovic-Savic (L).



LAZIO (3-4-2-1): Marchetti 6,5; De Vrij 6, Bastos 6, Radu 6; Felipe Anderson 6 (82' Wallace sv), Parolo 6, Lulic 6,5, Biglia 6, Milinkovic-Savic 7; Immobile 7 (86' Djordjevic sv), Luis Alberto 6 (55' Patric 6).

A disp. Strakosha, Vargic, Hoedt, Lukaku, Basta, Leitner, Murgia, Kishna, Lombardi.

All. Simone Inzaghi 7,5.



ATALANTA (3-4-1-2): Berisha 6; Masiello 6, Zukanovic 6, Caldara 5,5, Conti 6, Konko 6 (27' Grassi 5,5) ; Gomez 6,5, Freuler 6,5, Kurtic 6, Spinazzola 6,5; Petagna 6,5.

A disp. , Mazzini, Gollini, Toloi, Suagher, Raimondi, Bastoni, D'Alessandro, Migliaccio, Melegoni, Pesic, Paloschi.

All. Gian Piero Gasperini 5,5.



ARBITRO: Luca Pairetto 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 25' Immobile (L); 43' Parolo (L).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0. REC.: pt 3, st 4