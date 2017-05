Serie A: Juve e Atalanta vogliono chiudere in bellezza

La 38esima e ultima giornata di Serie A si apre sabato alle 18 con due anticipi: Bologna-Juventus e Atalanta-Chievo. I bianconeri, dopo la conquista della Coppa Italia e del sesto scudetto consecutivo, vogliono chiudere in bellezza il campionato per prepararsi nel migliore dei modi alla finalissima di Champions League del 3 giugno a Cardiff con il Real. I bergamaschi, invece, cercano un successo per provare a strappare il quarto posto alla Lazio.

Il Bologna scende in campo al Dall'Ara con l'obiettivo di cancellare i tre gol subiti domenica scorsa a San Siro contro il Milan. Tra le mura amiche i rossoblù non battono la Juventus dal lontano 29 novembre 1998 con un 3-0 firmato da Paramatti, Signori e Fontolan. Nella passata stagione i felsinei arrestarono la corsa degli uomini di Allegri che, dopo 15 vittorie di fila, pareggiarono 0-0 in Emilia. All'andata, nella prima gara del 2017, la Vecchia Signora si impose 3-0 allo Stadium con doppietta del Pipita Higuain e rigore di Dybala. Il match col Bologna sarà per la Juventus anche l'ultimo banco di prova prima della finale di Champions con il sogno di conquistare il Triplete.

L'Atalanta di Gasperini chiude la stagione dei record con l'obiettivo di centrarne un altro: oltre al ritorno in Europa dopo 26 anni i nerazzurri hanno eguagliato il miglior piazzamento di sempre (quinto) in Serie A e vogliono battere il Chievo per scavalcare almeno momentaneamente la Lazio, impegnata domenica a Crotone. Il match dell'Atleti Azzurri rappresenta anche l'occasione per ricevere l'ultimo meritato applauso del proprio pubblico. Il Chievo, che non vince dal 30 aprile a Marassi col Genoa, non ha più nulla da chiedere a questo campionato dopo aver raggiunto con largo anticipo la salvezza. All'andata l'Atalanta si impose 4-1 al Bentegodi con doppietta di Gomez e gol di Conti e Freuler.