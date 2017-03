Serie A, Inter-Atalanta 7-1: pagelle e highlights. Diretta

Inter-Atalanta 7-1, giocata oggi, domenica 12 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 30a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di San Siro.

L'Inter disintegra l'Atalanta nello spareggio 'europeo' valido per la 28a giornata di Serie A: la squadra di Pioli vince 7-1, a San Siro triplette di Icardi e Banega oltre al gol dell'ex Gagliardini. Per Gasperini un brutto passo falso: inutile la rete di Freuler a fine primo tempo.



Il primo brivido è per la squadra di Pioli: all'8' Gomez calcia dal limite a fil di palo. La tattica del pressing a tutto campo di Gasperini si rivela presto un boomerang: al 17' Toloi atterra Icardi lanciato a rete, sulla punizione seguente Banega trova la barriera ma sul pallone è proprio Icardi ad avventarsi per l'1-0 dei padroni di casa. Da qui in poi, dominio della squadra di Pioli: passano sei minuti e Icardi si conquista un rigore per atterramento da parte di Berisha: l'argentino dal dischetto trasforma col cucchiaio. Al 26' arriva la tripletta personale del capitano dell'Inter di testa su cross di Banega. La furia milanese non si placa: al 31' e al 34' due gol in fotocopia di Banega su assist dal fondo di Candreva dopo palloni persi dalla mediana di Gasperini. La partita è finita già dopo poco più di mezz'ora: al 42' Freuler firma il 5-1 sfruttando una dormita generale di Kondogbia - uno dei migliori a San Siro - e compagni.



Il gol non scuote l'Atalanta a inizio ripresa: i padroni di casa continuano a dominare e al 52' Gagliardini trova il primo gol a San Siro contro la sua ex squadra su assist di Banega. Gomez, prima di essere sostituito, scalda i guantoni di Handanovic con un destro a giro dalla distanza. Esce anche Kessie: il pensiero di Gasperini alle prossime partite è chiaro, al 68' Banega su punizione firma il 7-1 battendo Berisha sul suo palo. Nel finale poche emozioni: l'Eurosfida si è giocata per 16 minuti prima del dominio della squadra di Pioli che supera l'Atalanta in classifica e attende i risultati di Roma e Lazio nella lotta a Champions League ed Europa League.



TABELLINO

Inter-Atalanta 7-1

MARCATORI: 17' Icardi (I), 23' Icardi (Rig.) (I), 26' Icardi (I), 31' Banega (I), 34' Banega (I), 42' Freuler (A), 52' Gagliardini (I), 68' Banega (I).

INTER (4-2-3-1): Handanovic 6,5; Ansaldi 7,5, Miranda 7, D'Ambrosio 6,5, Gagliardini 7; Kondogbia 7,5, Medel 6,5; Banega 8 (70' Joao Mario 6), Perisic 6,5 (83' Eder sv), Candreva 7; Icardi 8 (77' Palacio sv).

A disp. , Carrizo, Andreolli, Sainsbury, Santon, Murillo, Nagatomo, Brozovic, Biabiany, Gabriel Barbosa.

All. Stefano Pioli 7.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha 5; Toloi 4, Zukanovic 4, Caldara 4,5; Kessie 4,5 (61' Bastoni 5,5) , Conti 4,5, Gomez 5,5 (60' Mounier 5) , Freuler 6; Kurtic 5; Spinazzola 5 (69' D'Alessandro 5,5) , Petagna 5.

A disp. , Rossi, Gollini, Konko, Hateboer, Raimondi, Cristante, Cabezas, Grassi, Paloschi.

All. Gian Piero Gasperini 4.

ARBITRO: Massimiliano Irrati 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 15' Toloi (A); 23' Berisha (A); 25' Zukanovic (A); 29' Icardi (I); 61' Ansaldi (I); 72' Kurtic (A); 76' Gagliardini (I).

ESPULSI: nessuno.



: 6-7.: pt 0, st 0

LE PAGELLE

Arbitro: IRRATI 6,5 Cerca di contenere il numero di fischi nonostante l'agonismo delle due squadre e ci riesce in apertura. Al limite la decisione sul giallo dato a Toloi su Icardi lanciato a rete con Spinazzola pronto a coprire, corretta la scelta del rigore per l'Inter. Dubbio il contatto Conti-Joao Mario nel finale.