Serie A, Genoa-Atalanta 0-5: pagelle e highlights. Diretta

Genoa-Atalanta 0-5, giocata oggi, domenica 2 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 30a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di Marassi.



Nella 30esima giornata del campionato di Serie A, a Marassi, l’Atalanta supera il Genoa per 5-0. Sblocca il risultato, Conti al 26’ su rovesciata. Il raddoppio 6’ dopo con Gomez direttamente su calcio di rigore. Nella ripresa continua il festival del gol nerazzurro con Gomez al 63’ e 83’ e Caldara al 76’.



Partono bene i rossoblù che hanno diverse palle gol in avvio con Rigoni e Simeone. Sono però gli ospiti a trovare il vantaggio al 26’ con Conti. La rete galvanizza i bergamaschi che trovano poco dopo il raddoppio con Gomez su calcio di rigore.Nella ripresa la partita non cambia. Sono sempre i nerazzurri a dominare il match, agevolati anche dall’espulsione per doppio giallo di Pinilla al 61’. Nella mezz’ora finale, le reti di Gomez e Caldara fissano il risultato sul definitivo 0-5 per l’Atalanta.



Tabellino

Genoa-Atalanta 0-5

MARCATORI: 25' Conti (A), 32' Gomez (Rig.) (A), 63' Gomez (A), 76' Caldara (A), 83' Gomez (A).

GENOA (4-4-2): Rubinho 5,5; Gentiletti 5 (46' Hiljemark 5,5), Izzo 5,5, Burdisso 4,5, Munoz 5; Ntcham 5 (57' Morosini 6), Lazovic 5 (73' Beghetto 5,5), Rigoni 6, Laxalt 5,5; Simeone 5, Pinilla 4,5.

A disp. Lamanna, Biraschi, Orban, Brivio, Cofie, Taarabt, Ninkovic, Palladino, Pandev.

All. Andrea Mandorlini 5.

ATALANTA (3-4-3): Berisha 6; Toloi 6,5, Masiello 6, Caldara 7; Kessie 7,5, Conti 7 (79' D'Alessandro 6) , Gomez 8 (84' Hateboer 6) , Freuler 6 (81' Grassi 6) ; Kurtic 6,5, Spinazzola 6,5, Petagna 6,5.

A disp. , Gollini, Zukanovic, Konko, Raimondi, Cristante, Migliaccio, Pesic, Paloschi, Mounier.

All. Gian Piero Gasperini 6,5.

ARBITRO: Claudio Gavillucci 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 28' Rigoni (G); 48' Burdisso (G); 59' Pinilla (G); 61' Pinilla (G); 74' Kessie (A).

ESPULSI: 61' Pinilla (G).

ANGOLI: 3-6. REC.: pt 0, st 2





