Serie A: Fiorentina-Lazio e Atalanta-Milan, l'Europa passa da qui

La 36esima giornata di Serie A si apre sabato pomeriggio alle 18 con l'anticipo di lusso del Franchi tra la Fiorentina e la Lazio e prosegue alle 20.45 con Atalanta-Milan, due sfide dal sapore d'Europa League. Mentre i biancocelesti sono già certi di giocare una coppa la prossima stagione i viola (settimi a quota 56) sono in lotta coi rossoneri (59) per il sesto posto che vale i preliminari. Ai bergamaschi basta un pari per ottenere il pass.

La rincorsa della Fiorentina al sesto posto, valido come accesso ai preliminari di Europa League, deve passare necessariamente da una vittoria al Franchi contro la Lazio. I viola, dopo aver sconfitto l'Inter con uno spettacolare 5-4, hanno perso 2-0 a Palermo e pareggiato 2-2 al Mapei Stadium col Sassuolo. I biancocelesti stanno invece vivendo un periodo di forma straordinario culminato con tre vittorie di fila, tra cui il derby. La squadra di Simone Inzaghi ha già la certezza di partecipare nella prossima stagione ad una coppa europea ma vuole blindare definitivamente il quarto posto. Nella gara d'andata all'Olimpico la Lazio si impose 3-1 grazie ai gol di Keita, Radu e al rigore di Biglia.

La super Atalanta di Gasperini vuole festeggiare davanti al proprio pubblico il ritorno in Europa dopo 26 anni di assenza e per farlo basterà un punto contro il Milan. L'ultima partecipazione dei bergamaschi ad una competizione continentale risale alla Coppa Uefa della stagione 1990/91: in quella occasione la squadra nerazzurra uscì di scena ai quarti contro l'Inter di Trapattoni, poi vincitrice del torneo. I rossoneri cercano invece il riscatto dopo il pesante ko casalingo con la Roma e proveranno a mantenere il sesto posto per entrare in Europa League dai preliminari dopo 3 anni di assenza dalle coppe.