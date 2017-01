Serie A: Chievo-Atalanta 1-4, gol highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA



Chievo-Atalanta 1-4 Finale. Una travolgente Atalanta domina al Bentegodi e si assesta, con questi tre punti, al quinto posto in classifica di Serie A dopo 19 giornate. Partita in discesa per i bergamaschi, che indirizzano la gara grazie alla doppietta di Gomez al 4' e al 23'. Conti chiude il match al 42' e Freuler fa poker al minuto 69. Inutile il gol di Pellissier al 62' per un Chievo molle e privo di idee.

Atalanta in gol già dopo 4': assist di Freuler e timbro di Gomez per l'1-0. Raddoppio in fotocopia del Papu al 23': cambia solo l'ispiratore, Spinazzola. Il Chievo non c'è, Conti fa tris a porta vuota al 42' dopo una respinta di Sorrentino sul solito Gomez. Ripresa con poca storia: Pellissier sfrutta un'uscita a vuoto di Berisha per l'1-3 al 62' ma Freuler, smarcato da Petagna, ristabilisce le distanze 7' dopo. Poi Petagna e D'Alessandro sfiorano il quinto gol.