Serie A: l'Atalanta non smette di sognare, Empoli ribaltato

Per la 18esima giornata di Serie A, allo stadio Atleti Azzurri l'Atalanta batte 2-1 in rimonta l'Empoli di Martusciello. Una rete di Mchedlidze al 51' illude i toscani, ma l'ingresso di Kessié cambia la partita. L'ivoriano sigla la rete del pareggio e propizia il definitivo 2-1 targato D'Alessandro. L’Atalanta torna al successo dopo tre turni e si porta a quota 32. Empoli che ritrova la sconfitta dopo due gare e rimane fermo a quota 14.



Nel primo tempo l'Atalanta domina la gara ma non riesce a concretizzare la mole di occasioni avute. Nella ripresa parte forte l'Empoli, che trova subito la rete del vantaggio al primo tiro in porta: Mchedlidze sfrutta l'assist di Dimarco e sigla il terzo gol in stagione. Gasperini si gioca la carta Kessié e al primo tiro in trova il pareggio con un destro all'angolino, mentre al 49' si inventa l'azione che porta al definitivo 2-1 di D'Alessandro.