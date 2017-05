Serie A, Atalanta-Milan 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Atalanta-Milan 1-1, giocata oggi, sabato 13 maggio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 36a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Atleti Azzurri.

All'Atleti Azzurri d'Italia finisce 1-1 tra Atalanta e Milan in virtù delle reti di Conti e Deulofeu. I nerazzurri con il pareggio odierno raggiungono quota 66 punti e sono matematicamente qualificati in Europa League dopo 26 anni. Grazie a questo risultato i bergamaschi allungano a sette la striscia di risultati utili consecutivi e mantengono ancora una volta l'imbattibilità casalinga che dura ormai da dieci partite. I rossoneri, invece, non trovano nemmeno oggi quella vittoria che manca ora da cinque partite, ma portano a casa un pareggio che potrebbe valere tanto per la conquista dell'ultimo posto disponibile per andare in Europa. La classifica, infatti, ora li vede raggiungere 60 punti che sono al momento sufficienti per restare al sesto posto in solitaria.



Alla fine nello scontro diretto per l'Europa ne esce un pareggio che forse va bene ad entrambe le squadre. A far la partita però è stata quasi sempre la Dea, complice anche un Milan piuttosto rinunciatario che ha badato più a difendere che ad attaccare. Almeno fino al 44' quando Conti ha portato in vantaggio i padroni di casa grazie alla zampata decisiva dopo che Donnarumma non aveva trattenuto un cross di Spinazzola. Nella ripresa il Milan parte abbastanza bene e sfiora il pari in due circostanze con Pasalic per poi ritornare a soffrire la fisicità e il dinamismo degli uomini di Gasperini. Montella prova a giocarsi il tutto per tutto inserendo una punta in più, ma nonostante una pressione maggiore le occasioni da gol non arrivano. All'88', però, arriva improvvisamente il pareggio: azione prolungata con Lapadula che serve Deulofeu, in posizione irregolare, che rientra sul destro e calcia trovando la deviazione di Masiello che batte Berisha per l'1-1 finale che regala l'Europa all'Atalanta e un punto prezioso al Milan.



TABELLINO

Atalanta-Milan 1-1



MARCATORI: 44' Conti (A), 88' Deulofeu (M).

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha 6; Toloi 6, Masiello 7, Caldara 6,5; Kessie 7, Conti 7, Cristante 6,5 (84' Hateboer ), Gomez 6 (90' Paloschi ); Freuler 6, Spinazzola 6,5; Petagna 6 (71' Kurtic ).

A disposizione: Rossi, Gollini, Raimondi, Bastoni, D'Alessandro, Migliaccio, Grassi, Pesic, Mounier.

Allenatore: Gian Piero Gasperini 6,5.

MILAN (3-5-2): Donnarumma 5,5; De Sciglio 5,5 (90' Vangioni ) , Romagnoli 6,5, Gustavo Gomez 5; Zapata 5, Deulofeu 6,5, Suso 6,5, Montolivo 6, Kucka 5 (59' Bacca 5) ; Pasalic 5,5 (78' Bertolacci 5,5) , Lapadula 6.

A disposizione: Storari, Plizzari, Calabria, Honda, Mati Fernandez, Poli, Sosa, Gabbia, Locatelli.

Allenatore: Vincenzo Montella 6.

ARBITRO: Gianluca Rocchi 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 35' Toloi (A); 44' Conti (A); 51' Suso (M).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 10-5.



RECUPERO: pt 1, st 4