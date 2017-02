Serie A: Atalanta in forma Champions, tonfo Napoli

La 26esima giornata di Serie A si apre con l'incredibile vittoria per 2-0 dell'Atalanta al San Paolo. I bergamaschi trionfano grazie alla doppietta di un difensore come Caldara e salgono al quarto posto in solitaria con 51 punti, 3 in meno dei partenopei attualmente qualificati al preliminare di Champions League. La squadra di Gasperini riesce ad imporsi nonostante l'inferiorità numerica negli ultimi 25 minuti per il doppio giallo estratto all'indirizzo di Kessié.

Dopo appena 6 minuti Insigne colpisce in pieno una traversa con il classico destro a giro. La difesa del Napoli è distratta e al 25' Reina rischia grosso passando inavvertitamente la sfera a Petagna che, però, non ne approfitta. Un minuto dopo l'Atalanta passa comunque in vantaggio con Caldara che mette dentro da pochi passi su azione d'angolo. La squadra di Sarri ci prova da fuoi con un destro che non trova lo specchio di Zielinski. Al 44' è Mertens ad andare ad un passo dal pari con una gran botta respinta da Berisha prima e dalla traversa poi.

A inizio ripresa Maksimovic lascia campo a Petagna che si ritrova davanti a Reina ma la sua conclusione è troppo centrale. I bergamaschi restano in 10 al 67' per il doppio giallo estratto all'indirizzo di Kessié, reo di aver trattenuto Insigne in ripartenza. Tre minuti dopo trovano comunque il meritato raddoppio ancora con Caldara che mette dentro il perfetto cross da sinistra di Spinazzola. Sarri gioca le carte Milik e Pavoletti e Callejon si divora il gol con il suo classico inserimento sul secondo palo. Nel finale le continue mischie in area atalantina vengono sempre risolte dalla difesa di Gasperini e così il Napoli è costretto ad arrendersi. L'Atalanta vola a -3 dal terzo posto e si candida ad un posto Champions.