Serie A, Atalanta-Fiorentina: pagelle e highlights. Diretta

Atalanta-Fiorentina 0-0, giocata oggi, domenica 5 marzo 2017 alle ore 12.30. Match valido per la 27a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Atleti Azzurri d'Italia.

Per la 27esima giornata di Serie A, allo stadio Atleti Azzurri d'Italia, Atalanta e Fiorentina non vanno oltre lo 0-0 di partenza. Meglio i padroni di casa nel computo totale delle occasioni da rete, ma la Fiorentina si difende con ordine e porta a casa un buon punto. Atalanta che sale così a quota 52, Fiorentina che si porta invece a 42.



Nel primo tempo sostanziale equilibrio in campo: Atalanta che parte fortissimo, mettendo alle corde la Fiorentina, ma con il passare dei minuti la squadra di Sousa riesce a prendere le misure. Nella ripresa, le occasioni migliori sono per l'Atalanta, che va vicinissimo alla rete al 79' con Petagna: tocco sottomisura bloccato sulla linea da un miracoloso Tatarusanu. Nel finale, il forcing degli orobici non produce i frutti sperati: finisce 0-0.



TABELLINO

Atalanta-Fiorentina 0-0

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha 6; Toloi 7, Masiello 6,5, Caldara 6; Conti 5,5, D'Alessandro 5 (46' Grassi 6), Gomez 6,5, Freuler 6,5; Kurtic 6 (69' Mounier sv); Spinazzola 6,5, Petagna 6,5 (87' Paloschi sv).

A disp. , Rossi, Gollini, Zukanovic, Konko, Hateboer, Raimondi, Bastoni, Cristante, Melegoni.

All. Gian Piero Gasperini 6.

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu 7; Rodriguez 6, Astori 5,5, Badelj 6; Carlos Sanchez 6, Vecino 5,5, Tello 7, Borja Valero 6; Ilicic 6,5 (81' Olivera 6) , Kalinic 6 (90' Babacar sv) ; Chiesa 5,5 (73' Bernardeschi 6) .

A disp. , Satalino, Sportiello, De Maio, Salcedo, Tomovic, Cristoforo, Hagi, Maistro, Milic.

All. Paulo Sousa 6,5.

ARBITRO: Marco Guida 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 32' Chiesa (F); 36' D'Alessandro (A); 50' Ilicic (F); 54' Masiello (A); 55' Rodriguez (F); 62' Astori (F).

ESPULSI: nessuno.



: 9-5.: pt 1, st 3

LE PAGELLE

Arbitro: GUIDA 6 Buona direzione di gara, arbitra all'inglese lasciando correre molto