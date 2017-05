Milan, ecco Kessié: visite mediche e firma

"Record" per Paletta: cinque rossi

Il Milan è scatenato sul mercato e va di fretta. Dopo l’ufficialità del difensore argentino Mateo Musacchio dal Villarreal, la società rossonera è vicinissima a piazzare un altro colpo con l'arrivo del centrocampista ivoriano Franck Kessié, uno dei grandi protagonisti della straordinaria cavalcata dell'Atalanta di Giampiero Gasperini in campionato. Il giocatore, classe 1996, ha sostenuto le visite mediche a Milano presso la clinica "La Madonnina" ed è pronto ad apporre la propria firma sul contratto che lo legherà alla società meneghina per le prossime due stagioni.





Secondo quanto riferiscono gli ultimi rumors di mercato, la formula dell'operazione dovrebbe essere quella del prestito biennale con diritto di riscatto, con il Milan che verserà circa 28 milioni di euro nelle casse della 'Dea'. Nella stagione appena trascorsa, la prima inha sorpreso tifosi ed addetti ai lavori con il proprio strapotere fisico ma, soprattutto, con 6 goal e 4 assist all'attivo. Si tratta di un giocatore in grado di portare ordine nella linea mediana die che può garantire muscoli e centimetri in mezzo al campo e sotto porta. Il nuovocinese, insomma, non resta a guardare: c'è un'da conquistare e la voglia di tornare ad essere protagonisti.