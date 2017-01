Atalanta, porte girevoli: via Sportiello, ecco Gollini

Giro di portieri sull'asse Bergamo-Firenze-Birmingham. L'Atalanta infatti ha sostituito Marco Sportiello, ceduto alla Fiorentina, con Pierluigi Gollini, ex estremo difensore del Verona, in arrivo dall'Aston Villa, club di Championship inglese che a inizio stagione era allenato da Roberto Di Matteo. Due operazioni in prestito per i bergamaschi che trovano subito un vice per l'albanese Berisha, titolare inamovibile con Gasperini.

Sportiello, classe 1992, dopo un'estate da protagonista sul mercato con voci che lo volevano da Napoli a Inter passando per il Liverpol, ha perso il posto da titolare all'Atalanta, ha giocato solo 10 gare e così andrà via: alla Fiorentina, che lo prende in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto, spera di rilanciarsi e magari soffiare il posto da titolare a Tatarusanu. I nerazzurri, per sostituirlo, puntano su un altro giovane italiano che torna in Italia dopo 20 presenze con l'Aston Villa: è Pirluigi Gollini, classe 1995, anche lui in arrivo con la formula del prestito con diritto di riscatto.