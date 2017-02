Gomez, il Papu che sta facendo onde con la sorprendente Atalanta di Gasperini e si sta confermando come uno dei migliori esterni del campionato. L'argentino, ai microfoni di Radio Continental, ha detto: "Sono stato vicino al Milan ma i rossoneri ora hanno difficoltà economiche per potermi acquistare, vediamo a giugno se si potrà fare qualcosa".

Gomez sogna in grande e, con 8 gol in 25 partite stagionali, ne ha tutto il diritto: "Vorrei provare ad andare in una big, in Italia o in Europa, poi potrei continuare a vivere a Bergamo. Ora come ora non ci sono le condizioni per tornare a giocare in Argentina, non mi interessa". L'argentino svela anche un retroscena di mercato riguardante un compagno, il chicchieratissimo centrocampista ivoriano Franck Kessie: "Credo che lo abbiano venduto alla Roma, ma è rimasto ancora con noi un altro anno".