Prosegue a gonfie vele la stagione speciale dell'Atalanta che, dopo la vittoria per 1-0 sulla Sampdoria, sale al sesto posto in classifica con 38 punti scavalcando anche il Milan. Il grande protagonista del match è stasto il Papu Gomez che ha siglato il rigore del successo per i bergamaschi a inizio ripresa. Il fantasista argentino è amato per le sue prodezze sul campo e fuori ed è diventato un autentico idolo dei social network.

Linda, il Papu (classe 1988) ha messo in mostra la fascia da capitano indossata nel match con i blucerchiati, autentico omaggio a tutti coloro che sono nati a cavallo tra gli anni '80 e '90. Al centro c'è la scritta "Che ne sanno i 2000", titolo di un recente e fortunato brano di Gabri Ponte che ironizza su coloro che, nati nel nuovo millennio, non hanno potuto apprezzare capolavori della prima era digitale come lo 'Snake' dei cellulari Nokia, il Walkman, Messenger, il Tamagotchi, il mouse con la sfera di movimento, i floppy disk e il Game Boy. Ci sono anche simboli di un'epoca come la zeta di Zorro, il cartone animato Beavis and Butt-head e le biglie da utilizzare in spiaggia per i tornei tra amici. A lato non poteva mancare la scritta con i nomi dei due figli e della moglie Linda.

