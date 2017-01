"Gagliardini va in panchina, in questo momento è l'ideale per lui, per l'Atalanta e per l'Inter. Non conosco le tempistiche, ma gli accordi sono stati fatti: è un giocatore che sta andando via". Alla vigilia della trasferta di Verona contro il Chievo, Gian Piero Gasperini ammette che la trattativa per il trasferimento di Gagliardini a Milano - sponda nerazzurra - è ormai da considerare conclusa.





Nonostante l'addio del centrocampista, però, il tecnico assicura di non avere chiesto rinforzi alla società: "Finora sono partiti, ma. Finché si rimane qui la testa è solo per l'Atalanta. Ci sono 23 giocatori tra cui scegliere, le soluzioni non mancano". Anche se ilnon è certo l'avversario migliore da affrontare: "Giochiamo su un campo ostico, ma siamo fiduciosi di chiudere al meglio un girone d'andata che ci ha dato grandi soddisfazioni, conclude l'allenatore della Dea".