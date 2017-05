Atalanta, c'è la firma: triennale a Gasperini

Una stagione da incorniciare. L'Atalanta è ad un passo dal sogno Europa League quando mancano tre giornate alla fine del campionato. I nerazzurri si trovano al quinto posto in classifica a quota 65 punti, 9 in più rispetto a quelli di Inter e Fiorentina, che inseguono in settima posizione. La formazione bergamasca, mentre è in vantaggio con i viola per quanto riguarda gli scontri diretti, non può dire altrettanto con la 'Beneamata' e, per provare a chiudere ogni discorso, ha bisogno di un solo punto nelle prossime tre uscite. Il merito di questa annata super è di Gian Piero Gasperini che ha saputo plasmare una squadra a propria immagine e somiglianza e trasformarla in una realtà vincente.

Proprio per premiare l'ottimo lavoro svolto dall'ex allenatore del Genoa è arrivato il prolungamento contrattuale fino al 2020 con opzione per un'altra stagione, come ufficializzato tramite una nota apparsa sul sito internet del club. "L'Atalanta e Gian Piero Gasperini prolungano il rapporto di collaborazione, tre anni più opzione per un'altra stagione", si legge. Entusiasta per il buon esito della trattativa si è detto anche il presidente nerazzurro, Antonio Percassi: "Siamo felicissimi ed entusiasti del lavoro che Gasperini sta facendo, in sintonia con la Società e la nostra Proprietà", le sue parole. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Gian Piero Gasperini: "Mi sento fortunato dalla scelta fatta dal Presidente l'anno scorso e quest'anno è un attestato di grande stima nei miei confronti, sono onorato e motivato a fare sempre di più".

L'Atalanta ha vinto 19 delle 35 partite giocate in campionato con 8 pareggi ed altrettante sconfitte. Sono 59 i gol realizzati dai bergamaschi, 7 in più rispetto a quelli segnati dal Milan di Vincenzo Montella. 40, invece, le reti subite, 4 in meno rispetto a quelle incassate dall'Inter. Il miglior marcatore della 'Dea' è il Papu Gomez che ha timbrato il cartellino 14 volte in 34 presenze.