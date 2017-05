Atalanta: l'Atleti Azzurri diventa di proprietà del club

Dopo Juventus, Sassuolo e Udinese, l'Atalanta diventerà il quarto club di Serie A a poter vantare uno stadio di proprietà. Il club del presidente Antonio Percassi si è infatti aggiudicato l'Atleti Azzurri d'Italia, ceduto dal Comune di Bergamo per 8 milioni e 608 mila euro, il 10% in più rispetto alla base d'asta (7.826.000 euro). Battuta la concorrenza dell'Albinoleffe la cui proposta è stata giudicata inammissibile e non presa in considerazione. La formazione seriana potrà comunque continuare a giocare nello stadio bergamasco fino al giugno 2019 a titolo di affittuaria.

"Siamo contenti e soddisfatti: tutto è stato fatto nella massima trasparenza. Il presidente è stato avvisato e ha espresso la sua soddisfazione". Queste le prime parole rilasciate dal direttore generale della società nerazzurra, Roberto Spagnolo all'Eco di Bergamo. Secondo quanto stabilito nel bando, l'Atalanta dovrà farsi inoltre carico dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dello stadio. Un'operazione da 25 milioni che, sommati ai quasi 9 già sborsati porterebbe ad un esborso di circa 34 milioni totali. Nel frattempo l'Atalanta percepirà dal Comune circa 2 milioni e 260mila euro netti per le spese di ristrutturazione effettuati fin qui dall'estate 2015.