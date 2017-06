Andrea Conti vuole solo il Milan, si è promesso al club rossonero e ha già detto addio all'Atalanta. Lo ha ribadito il suo agente Mario Giuffredi che a Tuttomercatoweb.com ha spiegato: "Andrea vuole solo il Milan. Nella sua testa l’Atalanta non c’è più ed è giusto che sia così. Il Milan è il sogno di ogni calciatore, nessuno può tarpargli le ali. Il ciclo di Conti a Bergamo è finito, con l’Atalanta dopo qualche diatriba ci siamo chiariti".

I club stanno ancora cercando l'accordo ma è chiaro che l'affare si farà perchè la volontà del laterale destro è quella di vestire la maglia del Milan. L'agente punta anche il tecnico nerazzurro Gasperini: "Gasperini non può privare ad un giocatore di coronare il sogno di fare il salto di qualità, non sarebbe corretto mettere il veto alla sua cessione. Non accetto in nessun modo e mi rifiuto di sentire che l’allenatore ritiene incedibile un giocatore che può coronare il sogno di andare in una grande squadra. Tutti lavorano per migliorare, professionalmente ed economicamente".

Al momento l'intesa tra Atalanta e Milan non c'è perchè il club orobico chiede 28 milioni di euro mentre i rossoneri vorrebbero dare 20 milioni cash e il resto in contropartite giovani come l'attaccante Luca Vido e il difensore Matteo Pessina, protagonista all'ultimo Mondiale Under 20. Non rientra in questo discorso Lapadula, attaccante molto gradito a Gasperini che però il Milan vorrebbe trattare separatamente.