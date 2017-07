Ronaldo è l'uomo più pagato su Instagram

"Ronaldo per me non esiste"

C'è chi lo fa come passatempo: un modo divertente per rimanere connessi con i fan. Chi invece grazie ad Instagram è in grado di arrotondare lo stipendio. E non di poco.

E' stata pubblicata la Top 10 delle celebrità iscritte alla popolare applicazione più pagate per singolo post commerciale.

Cristiano Ronaldo è l'uomo più pagato, con ben 308mila dollari a post.

Nonostante la cifra esorbitante, l'attaccante portoghese è però solo terzo in classifica, dietro a due icone femminili come Selena Gomez (prima in assoluto con 420 mila dollari a reclame) e Kim Kardashian (che deve accontentarsi di "soli" 385 mila dollari a post).

Fuori dal podio, completano la lista le sorelle Kylie e Kendall Jenner e Khloe e Kourtney Kardashian, le modelle Cara Delevingne e Gigi Hadi. Bisogna arrivare al decimo posto per trovare un altro uomo (un altro sportivo): il cestista Lebron James, che prende 92.547 dollari a post.