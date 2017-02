"Claudio ha e avrà sempre il mio rispetto!". Mancavano soltanto le parole di Jamie Vardy, bomber e uomo simbolo del Leicester, sull'esonero di Claudio Ranieri che ha scioccato il mondo del calcio. L'attaccante, decisivo coi suoi gol nella storica conquista della Premier League 2016, ha scritto un lungo post su Instagram: "Quello che abbiamo raggiunto insieme e come squadra è stato l'impossibile! Lui ha creduto in me quando molti altri non l'hanno fatto e perciò gli devo la mia eterna gratitudine".



Vardy ha inoltre respinto le accuse da parte di chi lo considerava tra i fautori dell'esonero del tecnico: "Le speculazioni che mi vogliono coinvolto nel suo esonero sono totalmente false, completamente infondate e estremamente offensive!". L'attaccante inglese spiega così il ritardo per il suo 'grazie' a Ranieri: "Devo aver scritto e cancellato le mie parole su questo stupido post un sacco di volte! Dovevo trovare le parole giuste, lo dovevo a Claudio! Claudio ha e sempre avrà il mio rispetto!". Infine ha concluso: "L'unica cosa di cui siamo colpevoli come squadra è non aver raggiunto i risultati e faremo del nostro meglio per cambiare. Io auguro a Claudio davvero davvero il meglio, qualsiasi sia il suo futuro. Grazie Claudio, per tutto".



I must have written and deleted my words to this post a stupid amount of times! I owed Claudio to find the right and appropriate words! Claudio has and always will have my complete respect! What we achieved together and as a team was the impossible! He believed in me when many didn't and for that I owe him my eternal gratitude. There is speculation I was involved in his dismissal and this is completely untrue, unfounded and is extremely hurtful! The only thing we are guilty of as a team is underachieving which we all acknowledge both in the dressing room and publicly and will do our best to rectify. I wish Claudio the very very best in whatever the future holds for him. Thank You Claudio for everything.