Rooney dice addio allo United: il suo futuro è in Cina

Prima dell'imminente chiusura prevista per fine febbraio, il mercato cinese è pronto a far parlare ancora di sé con un altro colpo a sensazione: Wayne Rooney infatti, secondo quanto riporta il Mirror, sarebbe pronto a trasferirsi nalla Chinese Super League, la Serie A di Cina. A convincere l'attaccante del Manchester United ci sarebbe un contratto faraonico dalle cifre addirittura superiori a quelle - di per sé già clamorose - percepite da Carlos Tevez: per Rooney si parla di uno stipendio di 46 milioni di euro a stagione contro i 38 dell'argentino ex Juventus e Boca Juniors.



