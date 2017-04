Premier: vola l'Everton, pari Leicester

Continua a volare l'Everton di Koeman che batte 3-1 il Burnley e centra l'ottava vittoria di fila, un evento che non accadeva dall'aprile 1990. Succede tutto nella prima metà della ripresa: Vokes su rigore risponde a Jagielka, poi in tre minuti l'autogol di Mee e la rete di Lukaku fanno volare i Toffees, quinti a 57 punti insieme al Manchester United. Vittorie casalinghe anche per il Watford di Mazzarri, 1-0 allo Swansea con rete di Capoue, e per lo Stoke, 3-1 all'Hull di Ranocchia con gol dell'ex interista Shaqiri.

Occasione persa per il Leicester che, dopo la sconfitta in Champions a Madrid con l'Atletico, pareggia 2-2 sul campo del Crystal Palace. Le Foxes di Shakespeare si portano sul 2-0 con Huth e Vardy in avvio di ripresa, ma Cabaye e Benteke nel giro di un quarto d'ora firmano il definitivo 2-2. Stesso risultato, 2-2, anche tra Sunderland e West Ham: Black Cats salvati da un gol al 90' di Borini.