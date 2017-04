Premier: tris Chelsea, risposta al Tottenham

Vincono tutte le big nella 32esima giornata di Premier League. Il Chelsea di Antonio Conte si impone 3-1 sul campo del Bournemouth con l'autorete di Smith e i gol di Hazard e Marcos Alonso e resta a +7 sul Tottenham che travolge 4-0 il Watford di Mazzarri con doppietta di Son. Restano in corsa per i posti Champions anche il Liverpool, che vince 2-1 in rimonta in casa dello Stoke, e il Manchester City, 3-1 all'Hull di Ranocchia.

Bournemouth-Chelsea 1-3

Il Chelsea non si fa influenzare dal successo del Tottenham, 4-0 al Watford, e risponde con forza, vincendo 3-1 in casa del Bournemouth pe restare al comando della Premier con 7 punti di vantaggio a 7 gare dalla fine. La partita dei Blues si accende poco dopo il quarto d'ora: al 17' Diego Costa si libera in area, calcia col sinistro a botta sicura e trova la sfortunata deviazione di Smith; poco dopo, al 20', arriva il 2-0 di Hazard che in contropiede arriva in area, aggira il portiere e insacca. Il Bournemouth non ci sta, colpisce un palo e prima dell'intervallo, al 42', Joshua King trafigge Courtois con un missile dal limite dell'area. Nella ripresa i padroni di casa provano a farsi sotto alla caccia del pari ma al 68' arriva il tris del Chelsea che chiude i conti: lo firma l'ex fiorentino Marcos Alonso con una splendida punizione dal limite a scavalcare la barriera. La squadra di Conte vede sempre di più il titolo: è a 75 punti davanti al Tottenham, 68, più lontane Liverpool, 63, e Manchester City, 61 punti.