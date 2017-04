Premier: il Tottenham vola, poker al Bournemouth

Ennesima prova di forza del Tottenham che travolge 4-0 il Bournemouth nel primo anticipo della 32esima giornata di Premier League e blinda il suo secondo posto visto che sale a 71 punti, a +8 sul Liverpool e a -4 dalla capolista Chelsea. Il settimo successo di fila della squadra di Pochettino è firmato da quattro marcatori diversi: apre Dembelè al 16', raddoppia Son poco dopo, poi nella ripresa segnano Kane e Janssen.

Il Tottenham non vuole rassegnarsi, travolge 4-0 il Bournemouth a White Hart Lane nel primo anticipo della 32esima giornata di Premier League e si porta a -4 dal Chelsea di Antonio Conte. La squadra di Pochettino sblocca il risultato al 16' con Dembele sugli sviluppi di un corner di Eriksen, poi al 19' è splendido l'assist di tacco di Kane che serve nello spazio Son il quale realizza in diagonale sull'uscita di Boruc. In avvio di ripresa gli Spurs chiudono i conti proprio con Kane al 48' che riceve in area, si gira, si fa spazio e realizza col mancino. In pieno recupero, al 93', arriva il definitivo 4-0 dell'olandese Janssen che prima si fa parare il tiro da Boruc col sinistro, e poi insacca col destro.

Per il Tottenham è la settima vittoria consecutiva in campionato, un record che mancava dal 1967, e il 12esimo successo di fila a White Hart Lane, un primato assoluto. Gli Spurs sono imbattuti fra le mura amiche in questa stagione di Premier, 19 successi e due pareggi con 60 gol fatti e appena 11 subiti.