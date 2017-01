Premier: il Tottenham rimonta il City, 2-2 all'Etihad

Nella 22esima giornata di Premier League il Tottenham rimonta sul 2-2 il Manchester City all'Etihad e si porta al secondo posto in classifica con 46 punti, -6 dal Chelsea capolista. I ragazzi di Guardiola vanno sul doppio vantaggio all'inizio del secondo tempo con Sané e De Bruyne (complici due erroracci di Lloris), ma vengono ripresi da Alli e Son. I Citizens restano così al quinto posto a quota 43.



Il primo tempo dell'Etihad è tutto di stampo City. I ragazzi di Guardiola sfiorano il gol al 20' con un sinistro di Zabaleta che termina di un soffio a lato. Lloris salva poi il risultato sulla zampata di De Bruyne. Sané non centra di testa lo specchio su cross di Clichy mentre Aguero trova sulla sua strada ancora una volta un attentissimo Lloris in due occasioni consecutive.





A inizio ripresa il portiere deldiventa però protagonista in negativo. Su lancio lungo diesce a vuoto permettendo adi mettere agevolmente in rete il pallone dell'1-0 dopo un sospetto tocco col braccio. L'estremo difensore degliregala anche il raddoppio non trattenendo un facile cross di Sterling: sulla sfera si avventache non può sbagliare. Quando ormai la gara sembra segnata gli ospiti risorgono e accorciano le distanze con una girata vincente di testa di Alli su perfetto traversone di. Al 76' Sterling si divora il tris calciando debolmente addosso a Lloris e sul ribaltamento di fronte arriva il pari deglifirmato da Son con un destro chirurgico su sponda dimanda in campo per la prima volta il neo-arrivatoche, in due minuti sfiora la traversa con un colpo di testa e si vede annullare poi un gol per fuorigioco su cross di. Il Tottenham strappa così un punto preziosoe vola al secondo posto con 46 punti, -6 dal Chelsea (impegnato domani con l'Hull). Il City resta quinto a quota 43.