Premier: Tottenham, poker a Mazzarri. Watford ko

Prosegue l'ottimo momento del Tottenham che vince 4-1 sul campo del Watford nella 19esima giornata di Premier League e centra la quarta vittoria di fila per agganciare il Manchester City al terzo posto a 39 punti. Al tappeto gli Hornets di Walter Mazzarri, fermi a quota 22 punti, che restano senza successi per la quarta gara consecutiva. Protagonisti Harry Kane e Dele Alli, autori rispettivamente di una doppietta.



Dominio Tottenham sul campo del Watford e 2017 che inizia alla grande per gli Spurs di Pochettino con la quarta vittoria di fila. I londinesi partono forte e al 27' prima colpiscono la traversa con Alli, poi sul proseguo dell'azione Trippier mette un filtrante in area per Kane che controlla e realizza sul primo palo. Poco dopo, al 33', altro cross di Trippier da destra e zampata vincente di Kane che firma la doppietta personale e festeggia al meglio le 100 presenze in Premier. Sono 59 i gol del bomber inglese nelle prime 100 gare di campionato, eguagliato Thierry Henry.





Prima dell'intervallo, al 41',sfrutta un maldestro controllo in area diper rubargli palla e insaccare. A inizio ripresa ilfaancora conche riceve l'assist die non sbaglia a tu per tu con. E' la seconda doppietta di fila per il talento degli. Solo in pieno recupero la squadra ditrova il gol della consolazione con l'ex di turnoche realizza in mischia.