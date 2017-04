Premier: Tottenham perfetto, lezione a Mazzarri

Il Tottenham batte 4-0 il Watford a White Hart Lane, dove si conferma implacabile, e si porta momentaneamente a -4 dal Chelsea, impegnato alle 18.30 sul campo del Bournemouth. Partita a senso unico con la squadra di Mazzarri letteralmente travolta: gli Spurs passano in vantaggio al 33' con Alli, raddoppiano al 39' con Dier e completano la festa con una doppietta di Son, a segno al 44' e al 55'. Nella ripresa si rivede in campo anche Kane.



Primo tempo ad alti ritmi del Tottenham che al 7' va subito vicino al vantaggio con una conclusione di Son deviata da Janmaat: palla sul palo e poi in corner. Watford schiacciato nella propria metà campo e al 19' la squadra di Pochettino colpisce il secondo legno di giornata: tocca a Janssen, da due passi, vedere il suo tiro infrangersi sulla traversa. Il gol degli Spurs è nell'aria e arriva meritatamente al 33': Alli riceve palla da Son sul vertice sinistro dell'area e lascia partire uno splendido destro a giro che finisce sotto l'incrocio, Gomes si tuffa ma non ci arriva. Per il centrocampista è il 16esimo gol stagionale in Premier League. Watford in grave difficoltà e sei minuti dopo il Tottenham raddoppia con una gran botta dal limite di Dier che sfrutta un rimpallo dopo un traversone di Son. Il sudcoreano è incontenibile e al 44' fa tutto da solo: sinistro perfetto dai venti metri e palla nell'angolino.



Si va al riposo colavanti 3-0 ed è ancorail protagonista assoluto a inizio ripresa: lungo cross dalla destra die destro al volo che vale la rete del 4-0. Col risultato in cassaforteinserisce, al rientro dall'infortunio, e l'attaccante va vicinissimo al gol al 71':salva sulla linea abattuto. Nel finale il Tottenham potrebbe dilagare, ma il risultato non cambia più. Glisi confermano implacabili in casa dove hanno vinto 15 delle ultime 16 partite ufficiali: l'ultima sconfitta arisale al(0-1 contro ilin). Il Watford incassa invece la terza sconfitta esterna consecutiva.