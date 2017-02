Premier: Tottenham ko, il Liverpool si rialza

Prima vittoria in Premier nel 2017 per il Liverpool che, dopo tre pareggi e due sconfitte, supera 2-0 il Tottenham ad Anfield. Un successo che ridà morale alla truppa di Klopp, a maggior ragione contro la seconda forza della classifica reduce da 11 risultati utili consecutivi. L'avvio è un dominio dei Reds, guarda caso il trascinatore è Sadio Manè, rientrato dalla trasferta in Coppa d'Africa col suo Senegal: al 16' proprio Manè sblocca il risultato realizzando a tu per tu con Lloris capitalizzando lo splendido lancio di Wijnaldum.

Poco dopo, al 18', ancora Manè fa 2-0 insaccando a porta vuota dopo che gli Spurs si erano salvati con due miracoli di Lloris su Lallana e Firmino. La migliore chance per il Tottenham del primo tempo ce l'ha Son al 26' ma il coreano si fa ipnotizzare da Mignolet che gli oscura la porta e respinge. La ripresa non regala particolari emozioni e così il Liverpool può tornare a festeggiare davanti al proprio pubblico dopo oltre 40 giorni. In classifica il Tottenham resta secondo a 50 punti, agganciato dall'Arsenal, mentre il Liverpool sale a 49 punti a pari del Manchester City, a +1 sullo United.