Premier: Sunderland retrocesso, colpo Leicester

Dopo il ko contro l'Arsenal, il Leicester torna al successo battendo 1-0 in trasferta il West Bromwich Albion (al quarto ko consecutivo) con un gol di Vardy. Le Foxes si portano all'undicesimo posto in classifica con 40 punti, uno in meno del Southampton che non va oltre lo 0-0 in casa con l'Hull City. Nel finale Tadic sbaglia un rigore. Il Sunderland perde 1-0 in casa col Bournemouth e retrocede. Stoke City-West Ham 0-0.





Il Leicester si allontana forse definitivamente dalla zona retrocessione regolando ilcon un destro disu assist di Okazaki. Gli uomini di, alla quarta sconfitta di fila, hanno ormai abbandonato da tempo le speranze di raggiungere il settimo e ultimo posto che vale l'accesso in Europa League. Al, dopo 90 minuti di sbadigli, la gara si accende con il rigore concesso al Southampton. Dal dischetto va Tadic che si fa ipnotizzare da Jakupovic. L'sale così a 34 punti, +3 sullo Swansea terzultimo mentre Gabbiadini e compagni si portano a quota 41. Il Bournemouth, con una rete di King all'88', condanna ilalla matematica retrocessione indopo 10 stagioni in. Poche emozioni e nessun gol in