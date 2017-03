Premier: Stoke ko, il Chelsea vede il titolo

Il Chelsea vince in volata per 2-1 sul campo dello Stoke City nella 28esima giornata e vede sempre più vicino il titolo della Premier visto che la squadra di Conte vola a +13 su Tottenham e Manchester City. Vola anche il Leicester che, dopo aver conquistato i quarti di Champions, passa 3-2 a Londra col West Ham.

Terza vittoria di fila per il Chelsea di Antonio Conte che passa 2-1 sul campo dello Stoke City e ipoteca la Premier, avendo 13 punti di vantaggio su Tottenham e Manchester City. I Blues passano al 13' con Willian che sorprende il portiere Grant con una punizione velenosa da posizione defilata. Poi, dopo che viene salvato sulla linea un tiro a botta sicura di Marcos Alonso, al 38' lo Stoke fa 1-1 col rigore di Walters per fallo in area di un ingenuo Cahill. Nella ripresa il Chelsea alza il ritmo, si rende pericoloso ancora con Alonso e poi con Pedro, poi all'87' arriva il 2-1 di Cahill: su azione di calcio d'angolo, il difensore è il più lesto a raccogliere una palla vagante e a spedirla sotto la traversa, facendosi perdonare per l'errore sul rigore. Nel recupero Grant nega a Loftus-Cheek il possibile 3-1, poi lo Stoke resta in dieci al 95' per il rosso a Bardsley.

Il Leicester targato Craig Shakespeare sa solo vincere e dopo aver raggiunto i quarti di finale di Champions, centra il quarto successo di fila battendo 3-2 a domicilio il West Ham, risultato che porta le Foxes a +6 sulla zona retrocessione. Apre Mahrez al 4' con un tiro cross velenoso che sorprende Randolph, poi al 7' raddoppia Huth di testa su cross di Albrighton; al 20' accorcia Lanzini su punizione ma al 38' arriva il tris di Vardy che sbroglia una mischia su azione d'angolo. Nella ripresa il West Ham fa 2-3 con Ayew ma a vincere sono le Foxes. Vince anche l'Everton che travolge 4-0 l'Hull City con doppietta di Lukaku e aggancia l'Arsenal al quinto posto, pareggiano 0-0 Sunderland-Burnley mentre il Watford di Mazzarri perde 1-0 in casa del Crystal Palace in virtù dell'autogol di Deeney.