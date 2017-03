Premier: stavolta Ibra tradisce, Manchester United bloccato

Deludente pareggio del Manchester United che all'Old Trafford non va oltre l'1-1 con il Bournemouth, reduce da quattro sconfitte di fila e costretto a giocare tutta la ripresa in dieci uomini per l'espulsione di Surman al 45'. In vantaggio al 23' con Rojo, la squadra di Mourinho subisce la rete del pari al 40' per mano di King e non riesce più a sfondare. Determinante, stavolta in negativo, Ibrahimovic che al 72' si fa parare un rigore da Boruc.



All'Old Trafford il risultato si sblocca al 23' ed è lo United a passare in vantaggio: una veloce circolazione di palla libera Valencia alla conclusione dal limite, sulla traiettoria c'è Rojo che spiazza Boruc con una beffarda deviazione di sinistro. Partita che prende la piega giusta per i Red Devils che, però, si complicano la vita da soli al minuto 40 quando Jones attera ingenuamente Pugh in piena area abboccando a un suo dribbling a rientrare. L'arbitro Friend concede il penalty al Bournemouth e King lo trasforma con un destro potente sotto la traversa. Prima dell'intervallo tocca alla squadra di Howe fare harakiri: Surman, già ammonito, spintona a gioco fermo Ibrahimovic che cade a terra e il direttore di gara gli mostra il cartellino rosso. Bournemouth in dieci per tutta la ripresa.



Il secondo tempo, come prevedibile, è a senso unico. Lo, però, fa fatica a trovare spazi nonostante la superiorità numerica: al 56' ci provacon un gran destro diretto sotto l'incrocio,vola e si salva. Ma l'occasione più grossa per la squadra diarriva al 71' quando l'arbitro concede il secondo rigore della sfida, stavolta aiper un fallo di mano disu un colpo di testa di. Sul dischetto si presentama il suo destro rasoterra viene intuito dache si distende e respinge. Giornata no per lo svedese che domenica scorsa aveva deciso la finale dipiegando ilnel finale con un gran gol di testa. Nell'ultimo quarto d'ora lova all'assalto, Pogba ha la palla del 2-1 al 95' in mischia ma non la sfrutta. E al triplice fischio disono i giocatori dela uscire dal campo sorridenti per un punto pesantissimo.deve invece fare i conti con il quarto pareggio nelle ultime sei partite di: il suonon decolla.