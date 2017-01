Premier: Rooney da record, lo United si salva

Il Manchester United evita una figuraccia pareggiando 1-1 sul campo dello Stoke City grazie a Wayne Rooney che, entrato nella ripresa al posto di Mata (colpevole dell'autorete che regala il vantaggio ai padroni di casa e nel primo tempo), segna con una splendida punizione al 95' il suo gol numero 250 con la maglia dei Red Devils. Il bomber inglese batte il record di Bobbie Charlton diventando il miglior marcatore di sempre del club. Lo United rimane così al sesto posto in classifica con 41 punti mentre lo Stoke viene raggiunto in nona posizione a quota 28 dal West Ham che si impone 3-1 sul campo del Middlesbrough grazie alla doppietta di Carroll e al gol di Calleri.

Settima gara senza vittorie per il Watford di Mazzarri che pareggia 2-2 in casa del Bournemouth. Gli uomini dell'ex tecnico di Napoli e Inter vanno due volte in vantaggio con Kabasele e Deeney ma vengono recuperati da King e Afobe. Il gol di Coleman siglato all'87' regala all'Everton la terza vittoria consecutiva in campionato: battuto 1-0 in trasferta il Crystal Palace. Prosegue l'ottimo campionato del West Brom che regola 2-0 il Sunderland grazie alle reti di Fletcher e Brunt.