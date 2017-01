Premier: rimontona Arsenal, il Watford cade ancora

Clamorosa rimonta dell'Arsenal che, sotto 3-0 al 58' a Bournemouth, si scatena nel finale e pareggia grazie ai gol di Sanchez, Lucas Perez e Giroud. I Gunners restano quarti a -1 dal City e sprecano la chance di scavalcare la squadra di Guardiola. Altro ko, il quarto nelle ultime cinque gare, per il Watford che perde 2-0 sul campo dello Stoke City: adesso Mazzarri rischia davvero. Colpaccio dello Swansea che vince 2-1 in casa del Crystal Palace.



Partita incredibile al Dean Court dove l'Arsenal cerca i tre punti per scavalcare il Manchester City e conquistare il terzo posto solitario. Ma la prima ora dei Gunners è da incubo: il Bournemouth domina e va a segno tre volte. Il primo gol al 17' con Daniels che, completamente dimenticato dalla difesa dei londinesi, salta Bellerin con un dribbling secco e fulmina Cech in diagonale. Passano tre minuti e le Cherries raddoppiano: ingenuità di Xhaka che spinge Fraser in piena area, è rigore e Wilson non sbaglia. A inizio ripresa l'Arsenal sembra ritrovarsi ma è ancora il Bournemouth a colpire: Bellerin (disastrosa la sua prova) si fa rubare il pallone da Fraser che da posizione molto decentrata beffa Cech con un tunnel e centra l'angolino opposto. Sembra finita, ma improvvisamente inizia un'altra partita. Sanchez, di testa su sponda aerea di Giroud, accorcia le distanze al 70' poi una magia di Lucas Perez (sinistro al volo a incrociare su assist del solito Giroud) riapre tutto al 76'. Il Bournemouth va in tilt e all'80' resta in dieci: Francis entra duramente su Ramsey e rimedia il rosso diretto. Nel finale è assedio Gunners e al 92' arriva il clamoroso 3-3: cross dalla destra di Xhaka e colpo di testa vincente di Giroud che manda la palla nell'angolino basso. C'è ancora tempo per una paratona di Cech su Arter, poi è davvero finita.





Crisi nera per ile panchina a rischio perche incassa la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite. Il tecnico livornese non è certo baciato dalla fortuna visto che il vantaggio dello(un sinistro al volo disu corner di) arriva al terzo minuto di recupero del primo tempo a una manciata di secondi dall'intervallo. Nella ripresa lo Stoke chiude i conti con una zampata diche devia un traversone dalla sinistra di Adam, assistman della serata. In coda è pesantissimo il successo delloche batte 2-1 ile abbandona l'ultimo posto in classifica dove ora c'è - tutto solo - l'Hull City. I gallesi passano in vantaggio al 42' con un colpo di testa disu punizione di, poi subiscono il magnifico pareggio diall'83' (girata al volo di destro) ma trovano la forza di piazzare il colpo del ko all'88' con un sinistro sporco disu verticalizzazione di. Nel frattempo lo Swansea ha ingaggiato il nuovo allenatore: si tratta di Paul, fino a ieri assistente dial. Clement, che ha firmato un contratto di due anni e mezzo, ha assistito a Crystal Palace-Swansea dalla tribuna: in panchina c'era il suo vice Alan