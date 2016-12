Premier: rimonta Everton, pari con l'Hull City

Doppia rimonta per l'Everton che pareggia 2-2 sul campo del fanalino di coda Hull City nell'anticipo della 19esima giornata di Premier League. La squadra di Koeman impatta prima dell'intervallo il vantaggio dei Tigers con Dawson, poi nella ripresa è il giovane Barkley a replicare alla splendida punizione di Snodgrass. I Toffees salgono a 27 punti mentre l'Hull City, reduce da tre sconfitte, sale a 13 punti e lascia in fondo da solo lo Swansea.



Al KC Stadium si apre la 19esima giornata di Premier League con la sfida tra il fanalino di coda Hull City e l'Everton. L'avvio dei pradoni di casa è arrembante e al 6' arriva il vantaggio firmato da Dawson che segna in mischia su azione da calcio d'angolo. I Toffees reagiscono in maniera veemente, al 15' l'incornata di Coleman manda la sfera sul palo, poi le conclusioni di Barry e Mirallas escono di poco. Poco prima dell'intervallo l'Everton trova il meritato 1-1 per l'autorete del portiere Marshall che devia nella propria porta il tiro dalla bandierina di Mirallas.





La ripresa si apre con l'in avanti e la squadra disfiora il raddoppio con, il cui sinistro da fuori area termina sulla. Poco dopo, al 55', è l'a colpire il: la splendida punizione dal limite dimanda la sfera proprio contro l'incrocio dei pali. Il mancino scozzese dell'riesce però a rifarsi al 65' quando la sua esecuzione da calcio piazzato scavalca la barriera e spedisce il pallone in rete. Di nuovo in svantaggio, l'riesce ancora a reagire e nel finale impatta trovando ilconall'84': bell'azione diche sfonda a sinistra e pennella un cross al centro per l'inserimento e l'incornata del nazionale inglese. Al 90' la squadra diha la chance per vincere ma il 19ennefallisce di testa da due passi.