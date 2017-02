Premier: poker City, lo United stecca ancora

Nella 23esima giornata di Premier League torna al successo il Manchester City che travolge 4-0 il West Ham in trasferta. Decidono il match i gol di De Bruyne, David Silva, Gabriel Jesus e Yaya Touré su rigore. I Citizens agganciano il Liverpool al quarto posto con 46 punti, 1 in meno di Tottenham e Arsenal. A quota 42 si porta il Manchester United che non va oltre lo 0-0 casalingo con l'Hull City e centra il terzo pareggio di fila in campionato.

WEST HAM-MANCHESTER CITY

Il match si mette subito in discesa per il Manchester City che passa in vantaggio al 21' con De Bruyne che mette dentro l'ottimo assist di Gabriel Jesus. Al 21' gli uomini di Guardiola raddoppiano con David Silva che deve solo appoggiare in rete il perfetto traversone di Sané. Il West Ham si divora il gol al 32' quando Cresswell, tutto solo davanti a Caballero, calcia altissimo. A siglare il tris per gli ospiti è al 39' ci pensa Gabriel Jesus a porta spalancata su tocco corto di Sterling dopo un'erroraccio in ripartenza dell'ex Sampdoria Obiang. Nella ripresa non cambia il copione e al 67' l'arbitro Friend assegna un rigore al City per fallo di Fonte su Sterling: dal dischetto va Yaya Touré che cala il poker. Dopo quasi un mese la squadra di Guardiola torna al successo in campionato e si riporta in corsa per un posto in Champions League. Il West Ham resta 11esimo a quota 28.

MANCHESTER UNITED-HULL CITY

Nell'Hull City subito in panchina Ranocchia, arrivato ieri dall'Inter. La prima occasione è degli ospiti con un colpo di testa di Maguire out di un soffio. Ibrahimovic risponde al 15' con una girata insidiosa parata da Jakupovic. E' sempre lo svedese pericoloso al 35' con una gran botta ancora una volta respinta dal portiere dell'Hull City. Ibra inventa nel finale di frazione un assist al bacio per Pogba che, però, trova sulla sua strada uno straordinario Jakupovic. Nella ripresa il tecnico Da Silva manda in campo Ranocchia, all'esordio in Premier League. Al 68' è ancora Ibra a sfiorare la porta dopo una bella girata. Il portierone dell'Hull City è protagonista ancora una volta al 73' quando nega la gioia del gol a Mata. Nel finale lo United rischia addirittura di capitolare con il palo colpito da Markovic. La classifica non sorride ai Red Devils che si trovano a -4 dal quarto posto di City e Liverpool, l'Hull City è penultimo a quota 17.

Nell'altro match in programma lo Stoke City pareggia 1-1 in casa con l'Everton. La squadra di Hughes passa in vantaggio con un gol del solito Crouch che appoggia in rete il perfetto passaggio di Arnautovic mentre gli ospiti pareggiano con una sfortunata autorete di Shawcross. In classifica l'Everton si porta a 37 punti mentre lo Stoke a 29.