Premier: poker Arsenal, pari Watford

Vittoria importante per l'Arsenal che si mette alle spalle il pari col Bournemouth e il successo sofferto in FA Cup col Preston North End vincendo con un rotondo 4-0 sul campo dello Swansea fanalino di coda. La gara si sblocca al 37' con Giroud, alla quinta rete nelle ultime 5 gare, che insacca da dentro l'area piccola. In avvio di ripresa la partita dei Gunners va in discesa: al 54' il diagonale di Iwobi incoccia sulla gamba di Cork e finisce in rete mentre al 67' ancora Iwobi realizza con l'aiuto di Naughton che firma l'autogol dello 0-3. Il poker dll'Arsenal arriva al 74' con Sanchez che insacca da pochi passi. La squadra di Wenger sale a 44 punti e aggancia il Liverpool al terzo posto.





