Premier: pazzo Arsenal, Sanchez affonda il Burnley al 97'

Fa festa l'Arsenal che sale al secondo posto a quota 47 battendo 2-1 il Burnley in inferiorità numerica: Gunners avanti con Mustafi ma recuperati da un penalty di Gray al 93'. Sempre dal dischetto Sanchez sigla la rete decisiva al 97'. Wenger si affida ancora una volta a Giroud come unica punta con 4 giocatori come Ozil, Ramsey, Iwobi e Sanchez alle sue spalle. Il primo tentativo è del tedesco con un tiro a giro deviato da Heaton. Il Burnley risponde con una conclusione di Barnes parata da Cech. Al 35' Koscielny svetta più in alto di tutti su angolo ma non centra lo specchio. Nel finale di frazione Sanchez salta secco Hendrick e scarica un destro a giro che lambisce il palo.





A inizio ripresa è ancora ilad impensierire la difesa ospite con un tiro dal limite che si alza di un soffio sopra la. A sbloccare l'incontro per i Gunners ci pensa l'ex sampdoriano Mustafi con un colpo di testa preciso su angolo di. L'Arsenal resta in inferiorità numerica per il rosso diretto ache commette un fallaccio su. Gli ospiti ci credono e al 93' conquistano un rigore per un fallo disu: dagli undici metriconclude centrale e beffa. Il match sembra destinato a terminare 1-1 conche viene espulso per proteste. Quattro minuti dopo però viene concesso un penalty anche all'Arsenal per un intervento sconsiderato discattato in leggero offside. Dal dischetto Sanchez non sbaglia con il cucchiaio. Il cileno regala un successo di fondamentale importanza ai Gunners che salgono al secondo posto a 47 punti scavalcando in un sol colpo