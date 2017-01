Premier: pari Chelsea, il Watford affonda l'Arsenal

Il Chelsea pareggia 1-1 a Liverpool nel big match della 23a giornata di Premier League, recrimina per un rigore sbagliato da Diego Costa nel finale ma vola a +9 sulle inseguitrici. L'Arsenal, battuto 2-1 dal Watford di Mazzarri che fa l'impresa all'Emirates, viene infatti raggiunto dal Tottenham che non va oltre lo 0-0 a Sunderland. Cade ancora il Leicester, battuto 1-0 dal Burnley: ora per Ranieri la classifica si fa davvero preoccupante.



Non tradisce le attese l'attesissimo duello tra Jurgen Klopp e Antonio Conte ad Anfield Road: Liverpool-Chelsea regala spettacolo ed emozioni e finisce 1-1. A passare in vantaggio al 25' sono i Blues: David Luiz batte una punizione a sorpresa dai 25 metri, palla nell'angolino e Mignolet pietrificato. I Reds reagiscono e trovano il pari al 58' con un colpo di testa di Wijnaldum su cross dalla sinistra di Milner. Ma è il Chelsea al 76' ad avere la chance più clamorosa per conquistare i tre punti: Diego Costa si procura un rigore ma, presentatosi sul dischetto, si vede respingere la conclusione da un super Mignolet. Il pareggio consente comunque alla squadra di Conte di allungare sulle più immediate inseguitrici. E' clamoroso il crollo dell'Arsenal, battuto 2-1 dal Watford che schiera l'ex milanista Niang nell'undici iniziale: Mazzarri, che in Premier League non vinceva dallo scorso 10 dicembre, si ritrova in vantaggio 2-0 al 13' grazie ai gol di Kaboul e Deeney, i Gunners accorciano le distanze con Iwobi a inizio ripresa ma non basta. Frena anche il Tottenham che si deve accontentare dello 0-0 sul campo del Sunderland e non approfitta del passo falso dei Gunners: ora le due squadre sono appaiate al secondo posto a -9 dal Chelsea.





