Premier: tra Middlesbrough e Leicester vince la paura

Pochissime emozioni e nessun gol al Riverside Stadium: termina 0-0 Middlesbrough-Leicester, anticipo della 20esima giornata di Premier League. A vincere è dunque la paura tra due squadre in lotta per non retrocedere. I campioni d'Inghilterra in carica allenati da Ranieri pagano l'assenza prolungata per squalifica di Vardy e salgono in classifica a 21 punti, 7 in più del Sunderland terzultimo. La squadra di Karanka, invece, si porta a quota 19.

Orfano dello squalificato Vardy, Ranieri si affida alla coppia d'attacco composta da Okazaki e Ulloa. Il Middlesbrough risponde col tridente composto dall'ex Bologna Ramirez, Negredo e Traoré. Ritmi bassissimi nel primo tempo: la prima occasione capita all'8' sul sinistro di Fuchs ma la palla termina a lato. Il Boro risponde al 20' con una girata alta dell'ex atalantino De Roon su cross di Traoré. Le squadre vanno così negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa il copione non cambia e bisogna attendere fino al 68' per assistere ad un'occasione dei padroni di casa con Friend che scarta due uomini ma, sul più bello, calcia a giro non trovando lo specchio. Un minuto più tardi il Leicester torna a farsi vedere con un colpo di testa di Ulloa facile preda di Guzan. All'83' Ramirez si divora il vantaggio calciando incredibilmente a lato col sinistro un pallone respinto maldestramente corto da Morgan. Nei minuti di recupero il Leicester si getta in avanti alla ricerca del gol ma Guzan è bravo a fermare un tentativo di testa di King. Le Foxes conquistano comunque un punto utile in chiave salvezza, il Boro resta in zona pericolante a quota 19.