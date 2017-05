Zlatan Ibrahimovic è sempre stato un duro: dentro e fuori dal terreno di gioco. Lo svedese, arrivato in estate al Manchester United per provare a riportare i 'Red Devils' in Champions League, sta attraversando il momento più complicato della propria carriera. L'infortunio al ginocchio, infatti, ha posto fine alla stagione dell’ex Juventus, Inter e Milan che non ha però alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo.

La stagione di Zlatan Ibrahimovic si è chiusa anticipatamente a causa di un bruttissimo infortunio al ginocchio in occasione della partita di Europa League contro l'Anderlecht. Il referto dei medici è stato terribile: "Danni significativi al legamento del ginocchio” ed una inevitabile operazione. Qualcuno, vista l’età non più giovanissima del fenomeno di Malmoe (classe 1982), aveva addirittura ipotizzato la chiusura anticipata della carriera di Ibra che, però, ha voluto smentire con decisioni tali rumors con un post sul proprio profilo ‘Instagram’.

“Riparato e più forte. Ancora una volta ringrazio tutti per il supporto. Presto potrete divertirvi di nuovo con le mie giocate”, si legge nella didascalia a coronamento della foto. Solo qualche giorno fa, l'ex Psg aveva deciso di rifiutare il ricco rinnovo automatico che il Manchester United gli aveva proposto per un motivo molto semplice: non ritiene giusto essere pagato, e tanto, mentre non può giocare ed aiutare la squadra. Smentita, dunque, anche l’ipotesi secondo cui lo svedese avrebbe terminato la propria carriera in MLS, uscendo anticipatamente dal rapporto con la società di Manchester. Chelsea, Arsenal, Liverpool, City e Tottneham sono avvisate: Ibrahimovic è pronto a tornare ancora più forte di prima.