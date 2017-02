Premier: lo United c'è, doppietta Gabbiadini

Prosegue la corsa ai posti che valgono la Champions League. La 25esima giornata di Premier si apre col successo interno dell'Arsenal per 2-0 sull'Hull City, poi arriva la replica del Manchester United di Mourinho che ad Old Trafford supera con lo stesso risultato, 2-0, il Watford di Mazzarri. Colpo esterno del Southampton che vince 4-0 sul campo del Sunderland fanalino di coda: doppietta per l'ex napoletano Manolo Gabbiadini.

Il Manchester United resta aggrappato al treno per i posti Champions grazie alla vittoria per 2-0 ad Old Trafford contro il Watford di Walter Mazzarri, un successo che porta a 16 il numero di risultati positivi in campionato per la truppa di Josè Mourinho. I Red Devils costruiscono diverse occasioni con Pogba e Ibrahimovic, poi trovano l'1-0 al 32' con lo spagnolo Mata che capitalizza l'assist di Martial. Nella ripresa, al 60', arriva il raddoppio firmato proprio da Martial che entra in area lanciato da Ibra e realizza sul primo palo. Poco prima il Watford si era reso pericoloso con una punizione dell'argentino Zarate, schierato da titolare come l'ex milanista Niang.

A proposito di ex della serie A, brilla Manolo Gabbiadini. L'ex attaccante del Napoli è protagonista con una doppietta nel 4-0 del Southampton sul campo del fanalino di coda Sunderland. Firma l'1-0 deviando col corpo il cross da sinistra di Bertrand al 30', poi al 45' si libera in area di due avversari e realizza col destro; nel finale i Saints dilagano con l'autorete di Denayer e il gol di Long. Nelle altre gare lo Stoke supera 1-0 il Crystal Palace col gol di Allen, Middlesbrough e Everton fanno 0-0 mentre il West Bromwich raggiunge il West Ham sul 2-2 in virtù del punto di McAuley al 94'.