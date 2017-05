Premier: Manchester United bloccato a Southampton

Si chiude a reti bianche, 0-0, la sfida tra Southampton e Manchester United, recupero della 28esima giornata di Premier League. I Red Devils, già sicuri del sesto posto, scendono in campo con diverse seconde linee in vista della finale di Europa League del 24 maggio e in avvio rischiano di andare sotto, con Gabbiadini che si fa parare un rigore da Romero. Nella ripresa Red Devils più pericolosi: il palo ferma Martial.

Al Saint Mary's il Southampton va a caccia di rinvicita contro il Manchester United nel recupero della 28esima giornata di Premier: infatti i Red Devils batterono 3-2 i Saints nella finale di Coppa di Lega lo scorso febbraio. Josè Mourinho schiera molte seconde linee, preservando i titolari per la finale di Europa League di mercoledì prossimo con l'Ajax, e l'inizio è difficile. Al 5' infatti i padroni di casa ottengono un rigore per un maldestro fallo di mano in area di Bailly ma Gabbiadini si fa ipnotizzare da un altro ex sampdoriano come Romero che gli respinge il tiro. Nel resto del primo tempo le occasioni sono poche e si torna negli spogliatoi sullo 0-0.

L'avvio di ripresa è tutto del Southampton e Romero si deve impegnare per respingere nell'ordine le conclusioni di Tadic, Romeu e Ward-Prose. Poco dopo il quarto d'ora esce un deludente Gabbiadini e al 67' il Manchester United ha la migliore chance del match ma Mata calcia alle stelle un pallone d'oro al centro dell'area di Rooney. I Red Devils crescono con l'ingresso di Carrick (700esima presenza con lo United), Rashford e Herrera e al 71' sfiorano l'1-0 con Martial, il cui destro a giro si stampa sul palo. Nel finale torna in avanti il Southampton ma Rodriguez e Boufal sprecano due buone occasioni. Finisce 0-0 al Saint Mary's: il Southampton sale a 46 punti, il Manchester United si porta a 66.