Premier: City spuntato, pari con lo Stoke

Occasione sprecata per il Manchester City che all'Etihad Stadium viene bloccato sullo 0-0 dallo Stoke City nell'anticipo della 28esima giornata di Premier League. La squadra di Guardiola, reduce da tre successi di fila contando anche Champions e replay di FA Cup, costruisce alcune occasioni senza però impensierire il portiere Grant. Con questo pareggio il City aggancia il Tottenham al secondo posto a 56 punti.

Il Manchester City ha una chance importante per scavalcare il Tottenham al secondo posto e allungare la striscia di tre vittorie consecutive e invece all'Etihad Stadium la squadra di Guardiola viene bloccata sullo 0-0 dallo Stoke City. Come al solito i padroni di casa dominano il possesso palla ma nel primo tempo la chance migliore ce l'ha la squadra di Mark Hughes che al 6' colpisce da dentro l'area con Mame Diouf ma Caballero è attento e si salva.

Nella ripresa Guardiola inserisce Silva e Iheanacho al posto di Navas e Tourè e il City cambia marcia. Al 72' lo spagnolo conclude a botta sicura ma la palla esce a lato di poco. Subito dopo è Otamendi a decollare e ad incornare di testa, mettendo però alto di poco. Il City ci prova fino alla fine, al 92' Iheanacho aggancia in area e può firmare il gol da tre punti ma pecca di precisione e mette sul fondo. Si chiude 0-0 tra Manchester City e Stoke: il City sale a 56 punti col Tottenham, a -10 dal Chelsea capolista.