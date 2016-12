Premier: il Liverpool risponde, poker allo Stoke

Il Chelsea chiama, il Liverpool risponde. Ad Anfield i Reds di Klopp superano 4-1 in rimonta lo Stoke nel match valido per la 18esima giornata di Premier League e restano al secondo posto a -6 dai Blues di Antonio Conte. Gli ospiti vanno in vantaggio in avvio con Walters ma prima dell'intervallo Lallana e Firmino ribaltano tutto. Nella ripresa il Liverpool sigilla il successo con l'autorete di Imbula e Sturridge.



Il match di Anfield, penultima sfida del 18esimo turno di Premier League del Boxing Day, inizia male per il Liverpool che al 12' si trova in svantaggio per la rete di Walters che incorna sul cross da sinistra di Pieters. Poco dopo lo Stoke City sfiora il raddoppio con l'ex di turno Joe Allen che impegna Mignolet. La squadra di Klopp soffre fino al 35' quando Lallana, agevolato da un rimpallo in area, riesce a firmare l'1-1 calciando da posizione defilata. Prima dell'intervallo, al 44', il Liverpool sorpassa con Firmino che riceve in area e fa partire un chirurgico sinistro rasoterra che finisce in rete dopo aver toccato entrambi i pali.





hanno in mano la gara, in avvio di ripresasfiora il tris, poi al 60' ilarriva per lo sfortunatoche in scivolata insacca nella propria porta nel tentativo di anticipare. Dieci minuti dopo, al 70', ilcala ilcol neoentratoche intercetta un errato disimpegno avversario e non sbaglia a tu per tu col portiere. Nel finale la squadra disfiora la cinquina con. Con questa vittoria isalgono a 40 punti, adalcapolista: nel prossimo turno avranno il big match col, sabato 31 dicembre alle 18.30 sempre ad Anfield.