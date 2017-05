Premier: il Liverpool riparte con Emre Can, Watford al tappeto

Dopo la clamorosa sconfitta subita in casa per mano del Crystal Palace, il Liverpool riparte battendo 1-0 il Watford in trasferta grazie ad un eurogol in rovesciata di Emre Can nel Monday Night della 35esima giornata di Premier League. Con questo successo i Reds salgono in terza posizione a 69 punti, 3 in più sul Manchester City che ha però una gara da recuperare. La squadra di Mazzarri resta undicesima a quota 40 con Leicester e Stoke City.

Mazzarri si affida alla coppia d'attacco composta da Deeney e Niang, il Liverpool risponde col tridente Firmino, Origi e Coutinho. Pronti-via ed il brasiliano ex Inter è costretto ad abbandonare il campo per un problema fisico dopo un contrasto energico con Mariappa. I Reds provano a farsi vedere al 21' con una conclusione dalla distanza di Emre Can respinta in tuffo da Gomes. Al 41' clamorosa traversa di Lallana che calcia al volo sulla respinta non perfetta di Gomes: il pallone impatta sul montante e torna in campo. Nel secondo minuto di recupero i Resd passano in vantaggio con una straordinaria rovesciata di Emre Can che infila nel sette sul lancio di Lucas Leiva.

A inizio ripresa il Liverpool ha l'occasione di chiudere l'incontro con Origi che salta Kabasele ma trova l'ottima risposta di Gomes. Il Watford va vicino al pari con una conclusione di Capoue messa in angolo da Mignolet. Il Liverpool sfiora nuovamente il raddoppio con Sturridge ma ancora una volta Gomes è decisivo. In pieno recupero è il Watford a colpire in pieno la traversa con una sassata di Prodl. I Reds si salvano e tornano al successo, per la squadra di Mazzarri è invece il secondo ko di fila.