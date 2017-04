Premier: il Liverpool fa festa, Firmino stende il Wba

Nel primo posticipo domenicale della 33esima giornata di Premier League il Liverpool batte con il minimo sforzo il West Bromwich Albion: i Reds vincono 1-0 al The Hawthorns grazie al gol siglato allo scadere del primo tempo da Firmino. Momento più che positivo per la squadra di Klopp che conquista il settimo risultato utile consecutivo e sale al terzo posto in classifica con 66 punti, 2 in più del Manchester City che ha però una gara in meno.

Klopp si affida al classico 4-3-3 con Firmino, Origi e Coutinho in avanti. Il Wba di Tony Pulis risponde con Robson-Kanu unica punta e il trio composto da Chadli, Livermore e Phillips alle sue spalle. I Reds faticano a trovare spazio e si rendono pericolosi al 15' con un tiro di Firmino che esce di poco. Coutinho tenta poi un destro a giro senza fortuna mentre Origi si fa respingere da Foster una conclusione indirizzata all'angolino. Il Liverpool passa comunque in vantaggio nel recupero della prima frazione con Firmino che infila in rete di testa la sfera messa al centro da Milner e spizzata da Lucas Leiva.

A inizio ripresa gli ospiti vanno ad un passo dal raddoppio con Milner che, liberato tutto solo in area da Firmino, calcia alto al volo a tu per tu con Foster. Al 61' annullato un gol ad Origi per fuorigioco su assist di un ispiratissimo Firmino. Il Wba prova a farsi vedere dalle parti di Mignolet con un destro da fuori area di Livermore che si spegne però abbondantemente sul fondo. All'80' il portiere dei Reds compie un miracolo salvando col piede il sinistro a botta sicura di Phillips. In pieno recupero Alberto Moreno si divora il 2-0: con Foster nell'area dei Reds, il difensore spagnolo avanza, supera la metà campo ma il suo destro a porta vuota termina incredibilmente a lato. Il Liverpool può comunque fare festa per il terzo posto raggiunto (seppure con una gara in più rispetto al City). Il Wba resta in ottava posizione a quota 44.