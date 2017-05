Premier: il Leicester spreca, il City ringrazia

Nel lunch match della 37esima giornata di Premier League il Manchester City batte 2-1 il Leicester e sale al terzo posto in classifica con 72 punti. La squadra di Guardiola passa in vantaggio con David Silva e raddoppia con un penalty di Gabriel Jesus. Le Foxes accorciano le distanze con Okazaki al 42' e nella ripresa hanno l'occasione di pareggiare i conti ma Mahrez colpisce due volte la sfera su calcio di rigore e la rete viene annullata.

All'Etihad Guardiola manda in campo Gabriel Jesus dal primo minuto con Sané, David Silva, De Bruyne e Sterling alle sue spalle. Shakespeare risponde con la coppia d'attacco composta da Okazaki e Vardy. Il primo squillo del match è del City con un colpo di testa di Fernandinho che sfiora il palo da ottima posizione. Al 29’ la squadra di Guardiola trova la rete dell'1-0 con David Silva che mette dentro il perfetto cross di Sané. Vibranti le proteste del Leicester per un sospetto fuorigioco di Sterling, posizionato sulla traiettoria della sfera. Al 36' Gabriel Jesus raddoppia trasformando un rigore concesso per netto fallo di Benalouane su Sané. Gli ospiti reagiscono e al 42' accorciano le distanze con un sinistro al volo di Okazaki che approfitta della scivolata di Otamendi.

A inizio ripresa il Leicester ha addirittura l'opportunità di pareggiare i conti con Albrighton che, servito da Vardy, svirgola la sfera che finisce docile tra le braccia di Caballero. L'arbitro Madley fischia un penalty anche in favore delle Foxes per un ingenuo fallo di Clichy su Mahrez. Dal dischetto si presenta lo stesso algerino che scivola sul più bello e infila in rete con un clamoroso doppio tocco come accaduto recentemente a Bacca e Griezmann: questa volta, però il gol viene giustamente annullato e il City tira un grande sospiro di sollievo. Nonostante i 10 minuti di recupero concessi tra le proteste di Guardiola, i padroni di casa portano a casa una vittoria preziosa che gli permette di salire al terzo posto con 72 punti, 2 in più sul Liverpool a parità di gare giocate. Il Leicester resta nono a quota 43.