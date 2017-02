Premier: il Leicester dimentica Ranieri, Liverpool travolto

Il Leicester ritrova la vittoria dopo l'esonero di Claudio Ranieri, omaggiato dal pubblico del King Power Stadium. Nel Monday Night della 26esima giornata di Premier League le Foxes travolgono 3-1 il Liverpool grazie alla doppietta di Vardy e alla bellissima rete di Drinkwater. Inutile per i Reds il gol della bandiera di Coutinho. La squadra del neo-tecnico Shakespeare esce dalla zona retrocessione portandosi a 24 punti. Liverpool quinto a 49.

Prima dell'incontro il pubblico del King Power Stadium rende omaggio a Ranieri indossando le maschere con il volto del tecnico italiano, esonerato dopo la sconfitta in Champions col Siviglia. Sotto la guida del vice, Craig Shakespeare, il Leicester parte bene e al 20' Mignolet deve compiere un grande intervento su Vardy. Al 28' l'attaccante inglese porta in vantaggio le Foxes scattando sul filo del fuorigioco su lancio di Drinkwater e, approfittando della dormita della difesa dei Reds, infila il portiere belga con un destro sul primo palo. La risposta del Liverpool arriva due minuti più tardi con Coutinho che, da pochi passi, calcia addosso a Schmeichel. Al 39' il Leicester raddoppia con una splendida conclusione al volo di Drinkwater che raccoglie un pallone vagante fuori area dopo un corner.

Nella ripresa ci si aspetta la reazione degli uomini di Klopp e invece arriva il tris del Leicester firmato da Vardy che schiaccia in porta il cross di Fuchs. Al 65' grande intervento di Schmeichel su Lallana e tre minuti più tardi Coutinho trova la rete del 3-1 con un destro dopo una bella percussione centrale. All'81' Lucas Leiva sfiora il gol che potrebbe riaprire definitivamente il match ma non inquadra la porta di testa da ottima posizione. Per i Reds è notte fonda e matura la terza sconfitta nelle ultime 5 gare di campionato: gli uomini di Klopp scendono in quinta posizione con 49 punti, meno 4 dal Tottenham secondo e addirittura meno 14 dal Chelsea capolista. L'esonero di Ranieri sembra aver dato la scossa all'ambiente del Leicester che sale a 24 punti e torna alla vittoria dopo 5 ko consecutivi in Premier.