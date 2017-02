Premier League: Kane rilancia il Tottenham, Stoke City travolto

Pronto riscatto del Tottenham che, reduce dalla bruciante eliminazione ai sedicesimi di finale di Europa League per mano del Gent, regala un pomeriggio di spettacolo ai suoi tifosi travolgendo lo Stoke City: a White Hart Lane finisce 4-0 e l'assoluto protagonista è Kane, autore di una tripletta. A segno anche Alli che firma il definitivo poker. La squadra di Pochettino scavalca il Manchester City e sale al secondo posto a -10 dal Chelsea.



Primo tempo da urlo del Tottenham che sblocca il risultato al 14': Kane approfitta di un rimpallo in area e trafigge Grant con un destro angolato in diagonale. L'attaccante è in giornata di grazia e al 32' concede il bis: corner di Eriksen battuto a sorpresa e sinistro vincente dal limite. Lo Stoke non c'è e in campo si vede solo il Tottenham che al 37' si porta sul 3-0: Kane, ancora lui, batte una punizione a due e, complice una deviazione di Martins Indi in barriera, spiazza Grant festeggiando il suo 17esimo gol stagionale in Premier che gli consente di agganciare Lukaku e Sanchez al comando della classifica cannonieri.



Ma non finisce qui perché prima dell'intervallo il bomber si traveste da uomo assist, vola via in contropiede sulla destra e mettein condizione di segnare comodamente il 4-0: il centrocampista ringrazia, insacca con un sinistro in spaccata e si fa così perdonare l'rimediata giovedì in, costata carissimo aglie nella ripresa succede poco: ilsi tiene stretto i tre punti e può godersi il secondo posto solitario.