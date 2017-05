Premier League: Chelsea-Middlesbrough 3-0, Conte ad un passo dal titolo

Il Chelsea supera 3-0 il Middlesbrough nel posticipo della 36a giornata della Premier League e allunga sul Tottenham. Grazie a questa vittoria, ottenuta grazie alle reti di Diego Costa e Marcos Alonso nel primo tempo e Matic nella ripresa, Conte è ora a +7 sugli Hotspurs. Ai Blues basterà vincere una delle prossime due partite per laurearsi campioni d’Inghilterra. Con questa sconfitta, invece, il Boro retrocede matematicamente in Championship.

Il Chelsea scende in campo allo Stamford Bridge con il coltello tra i denti: dopo 2 minuti, i Blues vanno già vicini al gol con la traversa di Marcos Alonso, grande protagonista del match. Il Middlesbrough non riesce a reagire e viene schiacciato dagli uomini di Conte, che sfiorano il gol con una punizione di David Luiz al 14'. Al minuto 23, però, arriva l’1-0: Diego Costa si inserisce alle spalle di Fabio e, ben servito da Fabregas, fa passare il pallone in mezzo alle gambe di Guzan. Il Chelsea continua a spingere sulla sinistra e al minuto 34 trova il raddoppio con Marcos Alonso, una costante spina nel fianco per la difesa del Boro: l’ex Fiorentina controlla e conclude verso la porta trovando il 2-0, ancora con un fendente tra le gambe dell’estremo difensore ospite. I Blues non si fermano e sfiorano il 3-0 al 37’ grazie all’ennesimo lancio lungo e all’ennesimo inserimento, stavolta dalla destra e da parte di Moses. Il numero 15, però, spara su Guzan, bravo a deviare in corner con il piede sinistro.

Nella ripresa il Chelsea non si ferma e continua a schiacciare il Middlesbrough: è sempre Marcos Alonso, al minuto 52, a sfiorare la sua doppietta con un diagonale mancino di poco a lato. Il tris arriva al 20’ della ripresa: è Matic a controllare di petto in area un cross di un ispiratissimo Fabregas e realizzare il 3-0. Anche in questa circostanza, la sfera finisce tra le gambe di Guzan. Il finale, per i Blues, è pura accademia. Conte porta a casa tre punti fondamentali per la rincorsa alla Premier. Il primo match point arriverà al prossimo turno contro il West Brom: basterà un successo per vincere il titolo. Con questa sconfitta, invece, il Middlesbrough saluta matematicamente la Premier League: I 7 punti di ritardo dallo Swansea penultimo non sono più recuperabili nelle ultime due gare rimaste.